Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe bestehlen 84-Jährigen in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Ein 84-jähriger Mann ist am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 12:15 Uhr in der Friedrich-Koenig-Straße im Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim ins Visier von Trickdieben geraten.

Der Mann wurde zu besagtem Zeitpunkt auf der Straße von einem ihm unbekannten Mann aus einem geparkten 5er BMW in braun-metallic heraus angesprochen und zu dem Fahrzeug gewunken. Der Autofahrer zeigte daraufhin auf seine weibliche Begleiterin auf dem Beifahrersitz. Welche daraufhin ausstieg. Heute sei sein Glückstag, sagte die Unbekannte zu dem älteren Mann, und versuchte anschließend, ihm 50 Euro sowie ein goldfarbenes Kettchen in die Hand zu drücken. Dies wehrte der Senior ab. Doch die Frau ließ nicht locker und versuchte erneut, seine Arme und Hände zu greifen. Dabei gelang es ihr, eine Goldkette des 84-Jährigen, die dieser am Handgelenk trug, zu entreißen. Anschließend fuhren die beiden unbekannten Personen in Richtung Autobahn davon.

Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor. Frau: 1,60 Meter, normale Statur, schwarz/braune Haare, ca. 40 Jahre, ausländischer Akzent, schwarze Jacke; Mann: Kaum Haare, hohe Stirn, ca. 40 Jahre.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell