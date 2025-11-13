Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrolle in Stadecken-Elsheim führt zu Festnahme und mehreren Strafanzeigen

Stadecken-Elsheim (ots)

Am Mittwoch, den 12.11.2025, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Stadecken-Elsheim.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei ein Fahrzeug mit zwei Männern, die mit Taschenlampen und einem Tablet unterwegs waren. Das Verhalten erschien dem Mitteiler verdächtig.

Eine Streife konnte vor Ort zunächst eine männliche Person antreffen. Kurze Zeit später fuhr das durch den Zeugen benannte Fahrzeug vor und wurde einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung gaben die beiden beiden Personen an, einen Bekannten an der gemeldeten Adresse abholen zu wollen. Dieser erschien wenig später und bestätigte die Angaben.

Bei der Überprüfung der drei Personen stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer ein offener Haftbefehl vorlag. Da dieser nicht beglichen werden konnte, wurde der Mann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Darüber hinaus ergaben sich beim Fahrzeugführer Anzeichen für Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen sowie des Fahrzeugs konnten zudem Drogen und diverses Werkzeug aufgefunden werden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss, gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell