Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugen nach Straßenraub gesucht + Einbrecher erbeutet Kleidung und Schmuck

Giessen (ots)

Pohlheim: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Zeugen zu einem Fall, der seinen Ursprung auf "Facebook" nahm, suchen Ermittler der Kriminalpolizei nach einem Vorfall in Watzenborn-Steinberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen postete ein Mann aus Süddeutschland in einer Facebookgruppe, dass er auf Jobsuche ist. Daraufhin kontaktierte ihn ein Mann, der sich als Hakan nannte. Man vereinbarte ein Treffen zwecks eines Jobangebots in Köln. Der Arbeitssuchende wurde jedoch über Frankfurt nach Gießen und schließlich nach Watzenborn-Steinberg dirigiert. Dort traf er am 20.8. auf einen Unbekannten, der angab, im Auftrag von "Hakan" dort zu sein. Nach mehreren Telefonaten, die vermutlich auf Kurdisch geführt wurden, zog der Unbekannte den Angaben zufolge ein Messer, drohte damit und raubte dem Arbeitssuchenden Bargeld. Anschließend rannte er davon. Sein Opfer blieb körperlich unverletzt. Der Vorfall soll sich gegen 1.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Gießener Straße ereignet haben. Der Unbekannte mit dem Messer wurde als etwa 180 cm groß und etwas dicker beschrieben. Er ist etwa Anfang 20 und laut Opfer vermutlich türkischer oder kurdischer Herkunft. Er trug eine dunkle Basecap und dunkle Kleidung. Auffällig war ein Verband bzw. größeres weißes, viereckiges Pflaster am Hinterkopf.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass es ähnlich gelagerte Fälle gibt, die der Polizei bislang nicht angezeigt wurden. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Vorfall am 20.8. bemerkt? Sind ähnliche Fälle bekannt geworden?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Allendorf (Lumda): Einbrecher erbeutet Kleidung und Schmuck

Gestern zwischen 18.40 Uhr und 23.15 Uhr stieg ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Nordstraße ein. Er durchsuchte die Räume und erbeutete Klamotten und Schmuck. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell