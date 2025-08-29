Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch auf Recyclinghof + Ordnungspolizist geschlagen + Scheune mit Graffiti besprüht +

Friedberg: Einbruch auf Recyclinghof

In der Zeit zwischen Mittwoch (27.08.2025), 19:00 Uhr und Donnerstag (28.08.2025), 08:25 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zum Gelände des Recyclinghofs in der Schwalheimer Straße in Dorheim. Auf dem Gelände brach er das Fenster eines Containers auf und stieg in diesen ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Ordnungspolizist geschlagen

Weil sich ein 62-jähriger Mann während eines Termins am Donnerstagvormittag (28.08.2025) im Bürgerbüro der Stadt Friedberg aggressiv verhielt, verwies ihn ein Ordnungspolizist des Hauses. Als der Mitarbeiter des Friedberger Ordnungsamts den 62-Jährigen nach draußen geleiten wollte, schlug dieser den Ordnungspolizisten in den Nacken. Streifen der Polizeistation Friedberg nahmen den Mann fest. Wegen seines Verhaltens stellten sie ihn in einer psychiatrischen Einrichtung vor. Dort wurde er durch einen Arzt aufgenommen. Gegen den 62-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, Beleidigung sowie Bedrohung ermittelt.

Karben: Scheune mit Graffiti besprüht

An einem Feldweg in Höhe des Sportplatzes in Petterweil besprühten Unbekannte eine Scheune mit Farbe. Dabei schmierten sie ein Hakenkreuz und weitere Symbole an eine Wand. Zeugen stellten die Schmierereien am Donnerstagmittag (28.08.2025) kurz nach 12:00 Uhr fest. Der genaue Tatzeitraum lässt sich bislang nicht eingrenzen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden in Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegengenommen.

