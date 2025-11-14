Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt in der Mainzer Oberstadt - Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.2025 kommt es gegen 16:30 Uhr in der Göttelmannstraße zu einem Raub zum Nachteil eines jugendlichen Autisten.

Der Jugendliche befindet sich in der Buslinie 62 Fahrtrichtung Weisenau. Er ist mit seinem Mobiltelefon beschäftigt, als er von zwei männlichen Personen angesprochen wird. Diese erkundigen sich zunächst nach der Uhrzeit, geben sich als Fahrscheinkontrolleure aus und fordern die Fahrkarte des Geschädigten. Der Geschädigte gibt an, dass er keine besitzt, weil er über einen Schwerbehindertenausweis verfügt. Es kommt zu einer verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzung. Hierauf wird ein weiterer derzeit unbekannter Fahrgast aufmerksam und versucht die Situation zu schlichten.

Der Jugendliche steigt an seiner Zielhaltestelle aus, besucht einen naheliegenden Einkaufsmarkt und begibt sich anschließend erneut zu der Haltestelle. Auf dem Weg zur Haltestelle wird dieser erneut von den männlichen Personen, welche nun mit einem E-Scooter unterwegs sind, aufgehalten. Diese fordern den Geschädigten auf Geld herauszugeben und behaupten eine Waffe mitzuführen. Nach der Herausgabe von 2 EUR schlägt einer der Beschuldigten den Geschädigten mit der Faust in das Gesicht. Anschießend verlassen beide Personen lachend und unter Beleidigungen die Örtlichkeit.

Der Geschädigte wird hierbei leicht verletzt.

Die beiden männlichen Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

ca. 13-14 Jahre alt, 160 cm groß, südländischer Phänotyp, Bekleidung: dunkle Winterjacke mit hochgezogener Kapuze

Person 2:

ca. 16-17 Jahre alt, 180 cm groß, südländischer Phänotyp, schwarze kurze Haare, Bekleidung: Kapuzenpullover.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

