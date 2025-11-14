Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Queerfeindliche Beleidigungen auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am 13.11.25 gegen 21:30 Uhr wurden eine 33-jährige Mainzerin und ein 37-jähriger Mainzer auf ihrem Heimweg von einer bislang unbekannten männlichen Person in der Wallstraße in Richtung Hauptbahnhof verfolgt und anschließend beleidigt sowie körperlich angegangen. Die beiden Geschädigten bemerkten zunächst, dass der Unbekannte ihnen folgte und ihr Gespräch belauschte. Als die beiden sich über politische Themen unterhielten, äußerte der Mann plötzlich lautstark beleidigende homophobe und politisch motivierte Äußerungen und fragte den Mann gezielt nach seiner sexuellen Orientierung. Im weiteren Verlauf ging der Täter auf den 37-Jährigen zu und schubste ihn zweimal. Anschließend wandte er sich der Frau zu und stieß auch sie. Beide blieben körperlich unverletzt. Als der Begleiter den Täter von ihr wegzog, konnte diese die Polizei verständigen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof West. Eine Fahndung führte nicht zur Feststellung des Mannes. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, ca. 30 Jahre alt - schwarze 3/4-Hose - barfuß - T-Shirt - schwarze Haare - sprach Hochdeutsch - stand möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

