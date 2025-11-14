PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Queerfeindliche Beleidigungen auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am 13.11.25 gegen 21:30 Uhr wurden eine 33-jährige Mainzerin und ein 
37-jähriger Mainzer auf ihrem Heimweg von einer bislang unbekannten 
männlichen Person in der Wallstraße in Richtung Hauptbahnhof verfolgt
und anschließend beleidigt sowie körperlich angegangen.

Die beiden Geschädigten bemerkten zunächst, dass der Unbekannte ihnen
folgte und ihr Gespräch belauschte. Als die beiden sich über 
politische Themen unterhielten, äußerte der Mann plötzlich lautstark 
beleidigende homophobe und politisch motivierte Äußerungen und fragte
den Mann gezielt nach seiner sexuellen Orientierung. 

Im weiteren Verlauf ging der Täter auf den 37-Jährigen zu und 
schubste ihn zweimal. Anschließend wandte er sich der Frau zu und 
stieß auch sie. Beide blieben körperlich unverletzt. Als der 
Begleiter den Täter von ihr wegzog, konnte diese die Polizei 
verständigen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof 
West.

Eine Fahndung führte nicht zur Feststellung des Mannes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-	männlich, ca. 30 Jahre alt
-	schwarze 3/4-Hose
-	barfuß
-	T-Shirt
-	schwarze Haare
-	sprach Hochdeutsch
-	stand möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 
06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per 
E-Mail unter  pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
