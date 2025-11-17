PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Festnahme eines dritten Beschuldigten nach Angriff auf Polizeibeamten - Haftbefehl in Vollzug gesetzt

Mainz (ots)

Ein weiterer Beschuldigter, der an dem Angriff auf einen 26-jährigen Bundespolizisten beteiligt gewesen sein soll, konnte am Sonntagmittag in Mainz festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erließ ein Ermittlungsrichter bereits am Mittwoch, dem 12. November 2025 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-jährigen Beschuldigten Nach der Festnahme wurde ihm der Untersuchungshaftbefehl durch einen Ermittlungsrichter eröffnet und in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aufgrund eines bereits am 13. Oktober 20205 durch einen Ermittlungsrichter erlassenen Durchsuchungsbeschluss wurde auch die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

