POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Mainz zu mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen.

Demnach brachen bislang unbekannte Täter am Freitag, 14.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Bleichstraße in Mainz-Weisenau eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Fenster auf und durchsuchten das Innere der Räumlichkeiten. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck. Ebenfalls am Freitag, 14.11.2025, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Färberweg in Mainz-Bretzenheim ein. Am Freitagmittag wurde der Polizei darüber hinaus ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mainz-Hechtsheim gemeldet.

Am Samstag, 15.11.2025, zwischen 16:30 Uhr und 19:35 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter zudem Zutritt zu einem Wohnhaus im Federgrasweg in Mainz-Gonsenheim. Nach bisherigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Die Ermittlungen, unter anderem auch zu möglichem Diebesgut, dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

