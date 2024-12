Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrecher stehlen Bargeld, zwei Einfamilienhäuser betroffen

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (18.12.) ist in Emsdetten in zwei Einfamilienhäuser, die nahe beieinander liegen, eingebrochen worden. In der Zeit von 16.50 Uhr bis 19.08 Uhr beschädigten die unbekannten Täter an der Königsberger Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses und gelangten so hinein. Innen durchsuchten sie sämtliche Räume und das Mobiliar. Was hier gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Nicht unweit an der Straße In der Lauge ist ebenfalls eingebrochen worden. Hier kletterten die Täter zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr mit einer Leiter auf einen Balkon des Hauses, um dort die Balkontür einzuschlagen. Dadurch gelangten sie in das Haus und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Taten machen kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

