PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchdiebstahl - Terrassentür aufgehebelt
Schmuck und Bargeld entwendet

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Montagabend zwischen 16:30 und 18 Uhr kam es im Mainzer Stadtteil Laubenheim zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich "Im Dorfgraben" im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses Zutritt zu dem Gelände und hebelte dort mit bislang unbekanntem Werkzeug eine hölzerne Terrassentür auf.

Im Inneren durchsuchte der Täter mehrere Räume und entwendete Bargeld und Schmuck. Anschließend verließ der Täter das Objekt vermutlich auf dem gleichen Weg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 08:47

    POL-PPMZ: Mainzerin versucht gleich fünf Verkehrsunfälle

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 15:15 Uhr in Mainz-Gonsenheim zu einer Serie von Verkehrsunfällen, die durch eine augenscheinlich fahruntüchtige 45-jährige Mainzerin verursacht wurde. Die Frau fuhr mit ihrem PKW von der Weifert-Janz-Straße in Richtung Juxplatz. Bereits beim rückwärtigen Ausparken touchierte sie im Einmündungsbereich der Ludwigsburger Straße einen Pkw, der sich gerade im ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:10

    POL-PPMZ: Nach Streit in Supermarkt mit Reizstoff besprüht

    Mainz (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, 14.11.2025, gegen 14:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt einen 58-jährigen Mann angegangen. Nach derzeitigem Stand betrat der unbekannte, wohl jugendliche Täter in Begleitung von zwei unbekannten Mädchen den Supermarkt. Im Bereich der Backwaren geriet der Jugendliche mit einem 58-Jährigen in einen verbalen Streit. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:50

    POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Mainz zu mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen. Demnach brachen bislang unbekannte Täter am Freitag, 14.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Bleichstraße in Mainz-Weisenau eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Fenster auf und durchsuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren