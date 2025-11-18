Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchdiebstahl - Terrassentür aufgehebelt

Schmuck und Bargeld entwendet

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Montagabend zwischen 16:30 und 18 Uhr kam es im Mainzer Stadtteil Laubenheim zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich "Im Dorfgraben" im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses Zutritt zu dem Gelände und hebelte dort mit bislang unbekanntem Werkzeug eine hölzerne Terrassentür auf.

Im Inneren durchsuchte der Täter mehrere Räume und entwendete Bargeld und Schmuck. Anschließend verließ der Täter das Objekt vermutlich auf dem gleichen Weg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

