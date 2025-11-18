PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzerin versucht gleich fünf Verkehrsunfälle

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 15:15 Uhr in Mainz-Gonsenheim zu einer Serie von Verkehrsunfällen, die durch eine augenscheinlich fahruntüchtige 45-jährige Mainzerin verursacht wurde.

Die Frau fuhr mit ihrem PKW von der Weifert-Janz-Straße in Richtung Juxplatz.

Bereits beim rückwärtigen Ausparken touchierte sie im Einmündungsbereich der Ludwigsburger Straße einen Pkw, der sich gerade im Einparkvorgang befand. Trotz des Hupsignals eines Zeugen setzte die Fahrerin ihre Fahrt in Richtung Juxplatz fort. Ein weiterer Zeuge beobachtete anschließend, wie das Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und mehrfach den Gehweg berührte. Er verständigte daraufhin über Notruf die Polizei und folgte der Fahrerin bis zum Juxplatz.

Dort touchierte die 45-Jährige beim Ein- und Ausparken zunächst zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Wenige Meter weiter kam es beim erneuten Einparken zu zwei weiteren Kollisionen mit korrekt abgestellten Pkw.

Nach dem Abstellen des Fahrzeugs verließ die Frau dieses und kam erst später wieder zur Unfallstelle zurück. Bei der Frau konnten weder Anzeichen für Alkohol, noch Drogenkonsum festgestellt werden. Da jedoch der Verdacht auf Medikamenteneinnahme bestand wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:10

    POL-PPMZ: Nach Streit in Supermarkt mit Reizstoff besprüht

    Mainz (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, 14.11.2025, gegen 14:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Langenbeckstraße in der Mainzer Oberstadt einen 58-jährigen Mann angegangen. Nach derzeitigem Stand betrat der unbekannte, wohl jugendliche Täter in Begleitung von zwei unbekannten Mädchen den Supermarkt. Im Bereich der Backwaren geriet der Jugendliche mit einem 58-Jährigen in einen verbalen Streit. ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:50

    POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbruchsdiebstähle in Mainz

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Mainz zu mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen. Demnach brachen bislang unbekannte Täter am Freitag, 14.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Bleichstraße in Mainz-Weisenau eingebrochen. Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Fenster auf und durchsuchten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:50

    POL-PPMZ: Korrektur Pressemeldung von 17.11.2025 - 09:58 Uhr Mainz - Festnahme eines dritten Beschuldigten nach Angriff auf Polizeibeamten - Haftbefehl in Vollzug gesetzt

    Mainz (ots) - In der vorgenannten Pressemeldung wurde im letzten Absatz ein falsches Datum genannt. Richtig ist der "12. November 2025" als Datum für den Erlass des Durchsuchungsbeschlusses. Die Ursprungsmeldung wird vom Anbieter noch korrigiert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren