Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzerin versucht gleich fünf Verkehrsunfälle

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 15:15 Uhr in Mainz-Gonsenheim zu einer Serie von Verkehrsunfällen, die durch eine augenscheinlich fahruntüchtige 45-jährige Mainzerin verursacht wurde.

Die Frau fuhr mit ihrem PKW von der Weifert-Janz-Straße in Richtung Juxplatz.

Bereits beim rückwärtigen Ausparken touchierte sie im Einmündungsbereich der Ludwigsburger Straße einen Pkw, der sich gerade im Einparkvorgang befand. Trotz des Hupsignals eines Zeugen setzte die Fahrerin ihre Fahrt in Richtung Juxplatz fort. Ein weiterer Zeuge beobachtete anschließend, wie das Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und mehrfach den Gehweg berührte. Er verständigte daraufhin über Notruf die Polizei und folgte der Fahrerin bis zum Juxplatz.

Dort touchierte die 45-Jährige beim Ein- und Ausparken zunächst zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Wenige Meter weiter kam es beim erneuten Einparken zu zwei weiteren Kollisionen mit korrekt abgestellten Pkw.

Nach dem Abstellen des Fahrzeugs verließ die Frau dieses und kam erst später wieder zur Unfallstelle zurück. Bei der Frau konnten weder Anzeichen für Alkohol, noch Drogenkonsum festgestellt werden. Da jedoch der Verdacht auf Medikamenteneinnahme bestand wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell