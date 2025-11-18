Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei verstorbene Personen nach Gebäudebrand

Schwabenheim an der Selz (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr erreichte die Polizei erste Meldungen über ein Gebäudebrand in einem Einfamilienhaus in der Mainzer Straße in Schwabenheim.

Durch die Rettungskräfte konnte eine leblose männliche Person vor dem Gebäude festgestellt werden. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb die Person jedoch noch vor Ort.

Auch für eine weibliche Person im Gebäudeinneren kam jede Hilfe zu spät und sie verstarb ebenfalls vor Ort.

Es finden derzeit noch Nachlöscharbeiten statt. Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Mainz aufgenommen. Aussagen zu den näheren Umständen und der Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell