Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus dem Landkreis Mainz-Bingen

Mainz-Bingen (ots)

Die Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus dem Landkreis Mainz-Bingen (Pressemeldung PP MZ vom 18.11.2025) wird zurückgenommen. Die Jugendliche ist wohlbehalten nachhause zurückgekehrt.

Wir bitten die Medien, entsprechend persönliche Daten, die zu einer Erkennbarkeit der Betroffenen führen könnten, aus Beiträgen zu entfernen.

