Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Einfamilienhaus in Budenheim eingebrochen

Budenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uh in ein Einfamilienhaus im Bereich In den Gehren in Budenheim eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Kellerfenster auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und flohen anschließend durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

