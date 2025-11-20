Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung zwischen Straßenbahnfahrer und Fahrgast

Mainz-Neustadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, den 20.11.2025, kommt es gegen 04:15 Uhr an der Endhaltestelle im Kaiser-Karl-Ring zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Straßenbahnfahrer und einem Fahrgast.

Der Fahrgast, der sichtlich alkoholisiert ist, weigert sich die Straßenbahn zu verlassen. Nach seinen Angaben soll der Fahrer ihn am Kragen gepackt und aus der Bahn gestoßen haben, wodurch er Schmerzen am Knie und an der Hand erleidet.

Der Fahrer wiederum gibt an, dass der Fahrgast beim Aussteigen gestolpert sei.

Im weiteren Verlauf kehrt der Fahrgast zurück in die Bahn und schlägt dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Der Fahrer versucht zu flüchten, kann sich jedoch im Inneren der Bahn nicht weit entfernen und umklammert den Fahrgast schließlich, um ein weiteres Einwirken auf ihn zu verhindern.

Eine zufällig vorbeikommende Straßenbahn mit mehreren Mitarbeitenden, wird auf den Vorfall aufmerksam und trennt die Parteien vor Ort.

Die Polizei hat die Personalien festgestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Fahrgast wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell