Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Durchsuchungsbeschlüsse gegen weitere Beschuldigte im Fall des Angriffs auf einen Bundespolizisten vollstreckt

Mainz (ots)

In dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mainz wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes in Tateinheit mit tätlichem Widerstand in besonders schweren Fall gegen Vollstreckungsbeamte wurden heute Morgen die Wohnungen von fünf weiteren männlichen Beschuldigten im Alter von 22 bis 28 Jahren durchsucht, um weitere Beweismittel zu finden. Die Durchsuchungen erfolgten auf richterliche Anordnung.

Der genaue Ablauf des Gesamtgeschehens, die Zuordnung von Tatbeiträgen sowie die Motive der Beteiligten sind Gegenstand der weiterhin andauernden Ermittlungen

Im Anschluss an die Durchsuchungen wurden seitens der Polizei präventive Maßnahmen vollzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell