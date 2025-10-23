Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Nächtlicher Brand zwischen zwei Gebäuden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht zum 23. Oktober 2025 hatten gegen 0:45 Uhr mehrere Passanten ein Feuer zwischen zwei Gebäuden im Bereich der Kreuzung Materborner Allee / Kapellenstraße gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzug Süd der Feuerwehr Kleve schlugen die Flammen bereits meterhoch. Es wurde aber niemand verletzt und die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Wohn- und Geschäftshäuser verhindern.

Zunächst brannte Unrat im Terrassenbereich. Das Feuer hatte auf den angrenzenden Zaun übergegriffen und bereits die Dachgauben des links angrenzenden Einfamilienhauses und ein Fenster des rechts angrenzenden Hauses beschädigt, wodurch Rauch in das Treppenhaus eingedrungen war. Die Bewohner konnten das Gebäude aber verlassen und wurden durch den Rettungsdienst gesichtet.

Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz wurde von Stadtbrandinspektor Ralf Benkel geleitet und dauerte eine gute Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell