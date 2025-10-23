PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Nächtlicher Brand zwischen zwei Gebäuden

FW-KLE: Nächtlicher Brand zwischen zwei Gebäuden
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht zum 23. Oktober 2025 hatten gegen 0:45 Uhr mehrere Passanten ein Feuer zwischen zwei Gebäuden im Bereich der Kreuzung Materborner Allee / Kapellenstraße gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzug Süd der Feuerwehr Kleve schlugen die Flammen bereits meterhoch. Es wurde aber niemand verletzt und die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Wohn- und Geschäftshäuser verhindern.

Zunächst brannte Unrat im Terrassenbereich. Das Feuer hatte auf den angrenzenden Zaun übergegriffen und bereits die Dachgauben des links angrenzenden Einfamilienhauses und ein Fenster des rechts angrenzenden Hauses beschädigt, wodurch Rauch in das Treppenhaus eingedrungen war. Die Bewohner konnten das Gebäude aber verlassen und wurden durch den Rettungsdienst gesichtet.

Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz wurde von Stadtbrandinspektor Ralf Benkel geleitet und dauerte eine gute Stunde.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kleve
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Florian Pose
Telefon: 02821 / 9751058
E-Mail: presse@feuerwehr-kleve.de
https://feuerwehr-kleve.de/

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kleve
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren