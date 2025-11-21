Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Mainzer Stadtbibliothek

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 20.11.2025, kam es gegen 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek Mainz zu einer Körperverletzung.

Eine Mitarbeiterin der Bibliothek ermahnte eine Besucherin aufgrund zu hoher Lautstärke. Da die Frau sich unkooperativ zeigte, wurde eine Kollegin hinzugezogen, um die Besucherin der Bibliothek zu verweisen.

Im weiteren Verlauf sprang die Frau plötzlich auf und schlug der Mitarbeiterin mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Geschädigte verspürte Schmerzen, erlitt jedoch keine sichtbaren Verletzungen. Im Anschluss flüchtete die Täterin von der Örtlichkeit.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - weiße Jacke - etwa 50-60 Jahre alt - kleiner Rucksack - braun/graue, schulterlange Haare - Brille - schlanke Figur - sprach normales Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell