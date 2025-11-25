PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Einbrüche in Mainz

Mainz (ots)

Am Montag, 24.11.2025, ist es im Mainzer Stadtgebiet zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen.

So brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Pfarrer-Autsch-Straße in Finthen in ein Wohnanwesen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die Täter auf der Grundstückrückseite ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden unter anderem Schmuck und Parfüm. Vermutlich durch die Rückkehr der Bewohner wurden der oder die Täter gestört und flohen durch den Garten in Richtung Friedhof.

In der Göttelmannstraße brachen bislang unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 17:10 Uhr in eine Wohnung ein, während der Bewohner einkaufen war.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

