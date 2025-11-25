PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Baucontainer: Werkzeuge entwendet

Nieder-Olm (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer in der Untergasse in Nieder-Olm. Vermutlich wurde das angebrachte Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet.

Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Untergasse beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

