POL-E: Essen: Mann entwendet 500 Euro aus Geldautomat - Fotofahndung
Essen (ots)
45329 E.-Altenessen-Nord:
Am 22. Oktober dieses Jahres entwendete ein unbekannter Mann 500 Euro aus einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Altenessener Straße, nachdem das Geld dort versehentlich liegen gelassen wurde. Die Polizei sucht nun mit einem Bild einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten.
Gegen 13:10 Uhr hob eine Kundin an einem Automaten Bargeld ab und verließ die Filiale, ohne die 500 Euro aus dem Ausgabefach mitzunehmen. Kurz darauf betrat ein bislang unbekannter Mann die Bank, entnahm das zurückgelassene Geld und verließ die Filiale.
Der Polizei liegt ein Bild des Diebes vor, welches zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben ist. Dieses finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/187231
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
