Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann entwendet 500 Euro aus Geldautomat - Fotofahndung

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord:

Am 22. Oktober dieses Jahres entwendete ein unbekannter Mann 500 Euro aus einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Altenessener Straße, nachdem das Geld dort versehentlich liegen gelassen wurde. Die Polizei sucht nun mit einem Bild einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten.

Gegen 13:10 Uhr hob eine Kundin an einem Automaten Bargeld ab und verließ die Filiale, ohne die 500 Euro aus dem Ausgabefach mitzunehmen. Kurz darauf betrat ein bislang unbekannter Mann die Bank, entnahm das zurückgelassene Geld und verließ die Filiale.

Der Polizei liegt ein Bild des Diebes vor, welches zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben ist. Dieses finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/187231

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell