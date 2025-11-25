Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Parkendes Auto brennt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45472 Mh.-Heißen: Am frühen Montagmorgen (24. November) brannte auf der Velauer Straße ein geparkter Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 00:30 Uhr hörte eine Anwohnerin Knallgeräusche, sah aus dem Fenster und bemerkte daraufhin das brennende Auto. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf weitere Autos übergreift, der brennende BMW erlitt jedoch einen Totalschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer in der Nacht Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden./bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell