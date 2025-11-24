Polizei Essen

POL-E: Essen: Bewaffneter Raub auf Tankstelle in Steele - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Bewaffnet mit einem Messer betrat am späten Sonntagabend (23. November) ein unbekannter Täter gegen 21:48 Uhr eine Tankstelle an der Westfalenstraße. Er bedrohte den Mitarbeiter und nötigte ihn dazu, Bargeld rauszugeben. Die mit Schal und Kapuze vermummte Person erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete mit dem Geld in Richtung Henglerstraße. Wenig später wurde auf dem in der Nähe gelegenen Friedhof Am Stadtgarten eine Person mit entsprechender Beschreibung gesichtet. Eine Fahndung mit einem Diensthund führte die Beamten bis zur Straße Am Deimelsberg. Dort verlor sich die Spur. Auch der Einsatz eines Hubschraubers verlief ergebnislos.

Bei dem Täter soll es sich den Angaben des Zeugen nach um einen etwa 1,75 großen Mann handeln, der mit polnischem Akzent sprach. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeanshose sowie schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Um nicht erkannt zu werden, war er mit einem schwarzen Schlauchschal maskiert und hatte die Kapuze mit silbernen Emblem seines schwarzen Pullovers tief ins Gesicht gezogen. Auffällig zur dunklen Bekleidung waren seine weißen Handschuhe.

Sollten Sie Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

