POL-E: Essen: Projekt S.I.E. deckt Drogenhandel auf - große Menge Betäubungsmittel sichergestellt

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I:

Am Freitagmittag (21. November) kontrollierten Einsatzkräfte des Projektes S.I.E. (Styrum - Innenstadt - Eppinghofen) auf der Adolfstraße eine Person, die ihnen einen Hinweis auf einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler gab. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln, Bargeld und Wertgegenständen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 12:50 Uhr nahmen die Beamten des Projektes S.I.E. auf der Adolfstraße eine Person mit auffälligen Verhalten wahr. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge Marihuana. Die kontrollierte Person machte anschließend Angaben zum mutmaßlichen Verkäufer der Betäubungsmittel.

Auf Grundlage dieser Hinweise leiteten die Beamten umgehend Ermittlungen ein, die sie schließlich zu einer Wohnung an der Adolfstraße in Mülheim führten, aus der der mutmaßliche Drogenhändler die Betäubungsmittel verkauft haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für diese Wohnung.

Noch am Nachmittag vollstreckten die Beamten den Durchsuchungsbeschluss an der Adolfstraße. Dabei stellten sie unter anderem diverses Verpackungsmaterial, einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, etwa 20 Gramm Kokain, 4 Gramm Amphetamine und 211 Gramm Marihuana (jeweils brutto) sicher. Zudem beschlagnahmten sie mehrere Wertgegenstände, die nach aktueller Einschätzung im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelhandel stehen könnten.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. /ruh

