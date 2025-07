POL-AC: Polizei Aachen kontrollierte am Sonntag in der Eifel - ein Fahrverbot

Alsdorf (ots) - Am Sonntagnachmittag (20.07.2025) ist eine Gartenhütte in der Straße Vierzechenblick in Alsdorf-Busch abgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch das Wohnhaus und ein Wohnhaus in der Nachbarschaft beschädigt. Gegen 15:40 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Gemäß ersten Erkenntnissen hatte der Hausbewohner Gartenarbeiten durchgeführt. Er habe ...

