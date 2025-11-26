Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger wird von Straßenbahn erfasst

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr kam es an der Haltestelle Universität Albert-Schweitzer-Straße / Saarstraße zu einem Unfall zwischen der Straßenbahn und einem Fußgänger.

Ein 21-jähriger Fußgänger geriet ohne Fremdeinwirkung vor die fahrende Straßenbahn, wurde von dieser erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Unfallaufnahme ist bereits beendet und die Fahrbahn ist wieder frei.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

