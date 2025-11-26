PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger wird von Straßenbahn erfasst

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr kam es an der Haltestelle Universität Albert-Schweitzer-Straße / Saarstraße zu einem Unfall zwischen der Straßenbahn und einem Fußgänger.

Ein 21-jähriger Fußgänger geriet ohne Fremdeinwirkung vor die fahrende Straßenbahn, wurde von dieser erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Unfallaufnahme ist bereits beendet und die Fahrbahn ist wieder frei.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Zwei Einbrüche in Mainz

    Mainz (ots) - Am Montag, 24.11.2025, ist es im Mainzer Stadtgebiet zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. So brachen bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Pfarrer-Autsch-Straße in Finthen in ein Wohnanwesen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen der oder die Täter auf der Grundstückrückseite ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen wurden unter anderem Schmuck und Parfüm. Vermutlich durch die Rückkehr der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Baucontainer: Werkzeuge entwendet

    Nieder-Olm (ots) - Über das vergangene Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Baucontainer in der Untergasse in Nieder-Olm. Vermutlich wurde das angebrachte Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Untergasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren