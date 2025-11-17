Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251117-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Zwei Kinder leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (16. November) in Bedburg-Broich ist eine Autofahrerin (30) schwer und zwei Kinder (w4, m9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 30-Jährige gegen 18.20 Uhr mit einem Honda auf der Alte Frauweilerstraße von Bedburg-Rath kommend in Richtung Bedburg gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Hondafahrerin von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Dort habe es den Wagen ausgehebelt und der Honda habe sich überschlagen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Arzt entnahm im Krankenhaus auf Anordnung eine Blutprobe bei der 30-Jährigen. Sie steht im Verdacht, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (jus)

