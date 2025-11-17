PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251117-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Zwei Kinder leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (16. November) in Bedburg-Broich ist eine Autofahrerin (30) schwer und zwei Kinder (w4, m9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 30-Jährige gegen 18.20 Uhr mit einem Honda auf der Alte Frauweilerstraße von Bedburg-Rath kommend in Richtung Bedburg gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Hondafahrerin von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Dort habe es den Wagen ausgehebelt und der Honda habe sich überschlagen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Arzt entnahm im Krankenhaus auf Anordnung eine Blutprobe bei der 30-Jährigen. Sie steht im Verdacht, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 09:08

    POL-REK: 251116-1 Unter Drogeneinfluss frontal in eine Mauer

    Bergheim (ots) - Am Samstag, den 15.11., gegen 16.50 Uhr, verlor ein 36- jähriger marokkanischer Fahrzeugführer in Bergheim- Rheidt die Kontrolle über seinen PKW und fuhr frontal in eine Mauer. Der 36- jährige befuhr mit seinem PKW die Düsseldorfer Straße aus Rommerskirchen. Kurz hinter dem Ortseingang von Bergheim- Rheidt verlor er die Kontrolle über seinen PKW ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:28

    POL-REK: 251114-2: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

    Hürth (ots) - Auffahrunfall In Hürth sind am Donnerstag (13. November) vier Personen (28w, 1w, 53m, 55w) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Einjährige, die 28-Jährige und den 53-Jährigen in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer (53) gegen 17.30 Uhr mit seiner Beifahrerin (55) auf der Straße "Theresienhöhe" in Richtung Hürther Bogen unterwegs. Er ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:46

    POL-REK: 251114-1: Zeugensuche nach Einbruch in Blumenladen und Vereinsheim

    Pulheim (ots) - Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die zwischen Mittwochnachmittag (12. November) und Donnerstagmorgen (13. November) in einen Blumenladen und ein Vereinsheim in Pulheim-Brauweiler eingebrochen sein sollen. Die Beamten des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren