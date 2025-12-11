PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Gaggenau - Verkehrszeichen missachtet

Gaggenau (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der B462 zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Auffahrt zur B462 in Gaggenau Mitte in Fahrtrichtung Gernsbach. Gleichzeitig fuhr eine 18-jährige Ford-Fahrerin auf der B462 in gleicher Richtung. Nachdem der Audi-Lenker offenbar ein dortiges Verkehrszeichen ,,Vorfahrt gewähren" missachtete, konnte die Ford-Lenkerin trotz eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr linksseitig auf das Heck des sich noch in der Rechtskurve befindlichen Wagens auf. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro.

/si

