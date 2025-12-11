Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Nach Unfall verletzt, Sperrung der Bundesstraße

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, verletzten Fahrzeugführern und einer Sperrung der Bundesstraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr. Ersten Ermittlungen zu Folge war der Fahrer eines VW Golf zwischen den Anschlussstellen der Raiffeisenstraße und der B 3 nach einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einer entgegenkommenden Passat-Fahrerin kollidiert. Ein dem VW nachfolgender Ford-Fahrer versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch auch mit dem mutmaßlichen Unfallverursacher zusammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt, wobei der Golf- und der Ford-Fahrer durch den Rettungsdienst versorgt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurden. An den Unfallfahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamthöhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle ist derzeit im Gange. Die Bundesstraße ist hierzu in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

