Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - E-Scooter nach Rauschgiftkonsum gefahren

Rastatt (ots)

Ein polizeibekannter 18-Jähriger sollte am Mittwochmorgen gegen 04:45 Uhr auf der Hauffstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem er mehrfach mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC, Kokain sowie Alkohol teilnahm. Als die eingesetzten Beamten den jungen Mann zum Anhalten aufforderten, ignorierte er die Haltesignale und konnte sich zunächst mit seinem E-Scooter entfernen. Die Beamten setzten ihre Ermittlungen daraufhin an der bekannten Anschrift des Fahrers fort. Zeitnah wurde festgestellt, wie eine Familienangehörige die Wohnanschrift mit einem Pkw verließ und kurze Zeit später den E-Scooter-Fahrer im Bereich der Kontrollörtlichkeit aufnahm. Der Heranwachsende konnte im Anschluss an der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die anschließende Blutuntersuchung wurde im Krankenhaus durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Fahren unter Drogeneinfluss. /si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

