PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Kippenheim - Einbrüche

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend vergangener Woche soll es zwischen 17 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Einbruch in Kippenheim, Schmieheim in der Rosenstraße gekommen sein. Hier sollen die unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster einer Terrasse über ein Kinderzimmer in das Haus gekommen sein. Nach dem Durchsuchen mehrerer Räume hätten die ungebetenen Gäste mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Des Weiteren soll es zu einem Einbruch in einer Bäckerei in der Tullastraße in Ettenheim zwischen Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr und und Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr gekommen sein. Die unbekannten Täter sollen sich gewaltsam über eine Terassentür Zutritt zu der Konditorei verschafft haben. Nach dem Durchsuchen mehrerer Räume sollen die Einbrecher Bargeld entwendet haben.

Jeder Bürger kann selbst etwas zur Verhinderung und Vorsorge von Einbrüchen tun. Beachten Sie deshalb folgende Präventionshinweise der Polizei: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder

0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:22

    POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Ladendiebstahl

    Offenburg (ots) - Gleich mehrfach soll ein 54-jähriger Rumäne am Samstag Ladendiebstähle in einem Modehaus in der Nähe des Bahnhofes und in Verkaufsräumen in der Gustav-Ree-Anlage begangen haben. Der Mann wurde durch einen Mitarbeiter des Modehauses bei seiner Tatausführung beobachtet und von diesem, bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung, festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:21

    POL-OG: Offenburg - Nach Ladendiebstahl festgenommen

    Offenburg (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Modehaus in der Offenburger Stadtmitte am Samstagnachmittag, konnte ein 22-jähriger Algerier im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes im Rahmen der Fahndung von einer Streifewagenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, bereits am Donnerstag einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Lindenplatz und weitere Diebstähle in der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:18

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Parfümerie

    Lahr (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Parfümerie in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter mehrere Verpackungen mit Parfüm im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro entwendete, floh er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Als der Tatverdächtige vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren