Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Kippenheim - Einbrüche

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend vergangener Woche soll es zwischen 17 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Einbruch in Kippenheim, Schmieheim in der Rosenstraße gekommen sein. Hier sollen die unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster einer Terrasse über ein Kinderzimmer in das Haus gekommen sein. Nach dem Durchsuchen mehrerer Räume hätten die ungebetenen Gäste mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Des Weiteren soll es zu einem Einbruch in einer Bäckerei in der Tullastraße in Ettenheim zwischen Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr und und Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr gekommen sein. Die unbekannten Täter sollen sich gewaltsam über eine Terassentür Zutritt zu der Konditorei verschafft haben. Nach dem Durchsuchen mehrerer Räume sollen die Einbrecher Bargeld entwendet haben.

Jeder Bürger kann selbst etwas zur Verhinderung und Vorsorge von Einbrüchen tun. Beachten Sie deshalb folgende Präventionshinweise der Polizei: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder

0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell