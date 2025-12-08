Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Parfümerie

Lahr (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Parfümerie in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter mehrere Verpackungen mit Parfüm im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro entwendete, floh er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Als der Tatverdächtige vor einer alarmierten Streifenwagenbesatzung flüchtete, ließ er das Diebesgut im Bereich des Schlossplatzes zurück und konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an. /vo

