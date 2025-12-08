PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Parfümerie

Lahr (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Parfümerie in der Marktstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Nachdem der Täter mehrere Verpackungen mit Parfüm im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro entwendete, floh er zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Als der Tatverdächtige vor einer alarmierten Streifenwagenbesatzung flüchtete, ließ er das Diebesgut im Bereich des Schlossplatzes zurück und konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr dauern an. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:16

    POL-OG: Baden-Baden, Sandweier -Wohnungseinbruch

    Baden-Baden, Sandweier (ots) - Am Donnerstag vergangener Woche zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Nelkenstraße in Sandweier zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen verschafft und mehrere Räume durchsucht haben. Dabei sollen sie Schmuck in Höhe von 100 Euro entwendet haben. Jeder Bürger kann selbst etwas zur ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:55

    POL-OG: Neuried/Altenheim - Bedrohung

    Neuried/Altenheim (ots) - Am Freitagabend wurde der Polizei gemeldet, dass es zu einer Bedrohungin einer Firma in der Industriestraße gekommen sein soll. Ein Mitarbeiter soll einen Arbeitskollegen mit einer Schusswaffe bedroht und im Anschluss das Firmengebäude verlassen haben. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte am Samstagmittag von Kriminalbeamten vor seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren