Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried/Altenheim - Bedrohung

Neuried/Altenheim (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei gemeldet, dass es zu einer Bedrohungin einer Firma in der Industriestraße gekommen sein soll. Ein Mitarbeiter soll einen Arbeitskollegen mit einer Schusswaffe bedroht und im Anschluss das Firmengebäude verlassen haben. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte am Samstagmittag von Kriminalbeamten vor seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde die Schreckschusswaffe und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier Offenburg, unter anderem einer Gefährderansprache, wurde der Mann wieder entlassen. /vo

