Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein 63-jährigen Autofahrer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund von seiner Fahrweise auffällig und sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren gegenüber. Gegen 2:30 Uhr wurde der Autofahrer durch Zeugen gemeldet, da er Schlangenlinien gefahren sein soll, sowie mehrfach zu Stillstand auf der Fahrbahn gekommen sei. Nach Eintreffen der Polizeistreife konnten diverse augenscheinlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Klinikum angeordnet wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und die Autoschlüssel sichergestellt. Der Anfang 60-Jährige sieht nun einer Strafanzeige entgegen. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
