PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Verkehrsunfall

Wolfach (ots)

Am späten Sonntagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Unfall zwischen dem Glashüttenweg und der Straße "Untere Zinne". Ein 52-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Glashüttenweg und wollte nach links auf die "Untere Zinne" abbigen. Hierbei übersah er offenbar die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 21-jährige Ford-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:20

    POL-OG: Achern, Wagshurst - Einbruch in Bankfiliale

    Achern, Wagshurst (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brach gegen 2 Uhr ein bisher unbekannter Täter in eine Bank in der Hanauer Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich über ein angrenzendes Gebäude Zutritt, wobei er diverse Türen einer Firma und einer Praxis gewaltsam öffnete udn schließlcih in die Bank gelangte. Ohne Diebesgut soll der Unbekannte, offenbar durch den ausgelösten Alarm aufgeschreckt, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:09

    POL-OG: Offenburg, A5 - Zwei Unfälle legen Berufsverkehr lahm

    Offenburg (ots) - Zwei Unfälle im Bereich der Anschlussstelle Offenburg haben am Montagmorgen den Verkehr in Richtung Karlsruhe zum Erliegen gebracht. Zunächst sind kurz nach 6:30 Uhr die Fahrerin eines VW Arteon und ein Audi-Lenker zusammengestoßen. Eine 53 Jahre VW-Fahrerin ist hierbei in Offenburg auf die A5 in Richtung Norden aufgefahren und soll vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrspur gezogen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 00:27

    POL-OG: Hohberg, Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht! - Korrektur

    Hohberg, Hofweier (ots) - Der Vorfall ereignete sich entgegen der ursprünglichen Meldung am Sonntagmorgen gegen 09.45 Uhr. /BAB Meldung vom 07.12.2025, 12.44 Uhr Polizeipräsidium Offenburg Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht! Zu einem äußerst gefährlichen Verkehrsvorgang kam es am Samstagmorgen auf der B3 zwischen Hofweier und Elgersweier. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren