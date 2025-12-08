POL-OG: Wolfach - Verkehrsunfall
Wolfach (ots)
Am späten Sonntagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Unfall zwischen dem Glashüttenweg und der Straße "Untere Zinne". Ein 52-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Glashüttenweg und wollte nach links auf die "Untere Zinne" abbigen. Hierbei übersah er offenbar die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 21-jährige Ford-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. /ti
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell