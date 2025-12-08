PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht! - Korrektur

Hohberg, Hofweier (ots)

Der Vorfall ereignete sich entgegen der ursprünglichen Meldung am Sonntagmorgen gegen 09.45 Uhr.

/BAB

Meldung vom

07.12.2025, 12.44 Uhr

Polizeipräsidium Offenburg

Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht!

Zu einem äußerst gefährlichen Verkehrsvorgang kam es am Samstagmorgen auf der B3 zwischen Hofweier und Elgersweier. Der Führer eines schwarzen Audi A4 mit Offenburger Zulassung, überholte gegen 09.45 Uhr trotz Gegenverkehr in einer langgezogenen Rechtskurve. Hierdurch musste der entgegenkommende Pkw nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Führer des Audi A4 setzte anschließend seine rasante Fahrt auf der B33 in Richtung Biberach fort. Bei einer anschließenden Kontrolle dieses Fahrzeugführers wurde deutlicher Atemalkohol durch die Streifenbesatzung festgestellt. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen und bittet insbesondere den Führer des entgegenkommenden Fahrzeuges oder weitere Zeugen sich unter Tel. 0781/21-4200 bei der Verkehrspolizei Offenburg zu melden.

/DLF

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 17:29

    POL-OG: POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren - Nachtragsmeldung

    POL-OG: Unglücksfall (ots) - Nachdem in der Nacht zu Sonntag die Bergungsarbeiten mit Tauchern und einem Tauchroboter wegen zu starker Strömung abgebrochen werden mussten, wurden diese am Sonntagmorgen wieder aufgenommen. Gegen 13 Uhr konnte ein Peilboot der Wasserschutzpolizei den versunkenen Pkw unweit des Zollhauses in Neuburgweier orten. Trotz der Strömung ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 12:44

    POL-OG: Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht!

    Offenburg (ots) - Zu einem äußerst gefährlichen Verkehrsvorgang kam es am Samstagmorgen auf der B3 zwischen Hofweier und Elgersweier. Der Führer eines schwarzen Audi A4 mit Offenburger Zulassung, überholte gegen 09.45 Uhr trotz Gegenverkehr in einer langgezogenen Rechtskurve. Hierdurch musste der entgegenkommende Pkw nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Führer ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 04:14

    POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren

    Rheinstetten (ots) - Durch mehrere Zeugen wurde am Samstagabend gegen 22:15 Uhr gemeldet, dass am Fähranleger Neuburgweier ein Pkw in den Rhein gefahren sei. Das Fahrzeug ging kurz darauf unter, sofort eingeleitete Rettungs- und Bergemaßnahmen verliefen in der Nacht leider erfolglos. Eine Identifizierung des nach bisherigen Ermittlungen vermutlich alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers war bislang nicht möglich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren