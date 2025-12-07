Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren

Rheinstetten (ots)

Durch mehrere Zeugen wurde am Samstagabend gegen 22:15 Uhr gemeldet, dass am Fähranleger Neuburgweier ein Pkw in den Rhein gefahren sei. Das Fahrzeug ging kurz darauf unter, sofort eingeleitete Rettungs- und Bergemaßnahmen verliefen in der Nacht leider erfolglos. Eine Identifizierung des nach bisherigen Ermittlungen vermutlich alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers war bislang nicht möglich. Umliegende Feuerwehren, DRK und DLRG waren mit massiven Einsatzkräften vor Ort. Die Wasserschutzpolizei sowie der Verkehrsunfalldienst haben die weiteren Ermittlungen übernommen, die Bergemaßnahmen werden am Folgetag fortgesetzt. C/kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell