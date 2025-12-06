Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall endet tödlich

Kehl (ots)

Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Freitagabend in Kehl-Sundheim. Nach bisherigem Kenntnisstand habe ein 74-jährige Fußgänger gegen 19:35 Uhr die Daimlerstraße (L75) von der Willstätter Straße kommend queren wollen und wurde hierbei von einem Richtung Kehl fahrenden BMW erfasst. Der Fußgänger erlag nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort seinen Verletzungen. Eine mögliche Alkoholisierung des 75-jährigen Autofahrers ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Fahrer des BMW blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Die L75 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

/BPK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell