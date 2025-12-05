Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Nachbarschaftsstreit

Appenweier, Urloffen (ots)

Ein schon länger bestehender Zwiespalt zwischen zwei Nachbarn in einer Asylunterkunft ist am Donnerstagabend wieder aufgekeimt und schaukelte sich derart hoch, dass mehrere Streifenbesatzung gegen 21 Uhr ausrücken mussten. Nach gegenseitigen Verbalattacken soll der jüngere der beiden Streithähne in seine Wohnung gelaufen und mit einem Messer zurückgekehrt sein. Vor verschlossener Tür soll er gegenüber dem älteren und dessen Familie Drohungen ausgesprochen haben. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schlichtend einschreiten und in der Wohnung des jüngeren ein Messer sicherstellen. Gegen die beiden Kontrahenten wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet und ihnen bei weiteren Eskalationen der Gewahrsam angedroht.

/ti /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell