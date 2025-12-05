PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Nachbarschaftsstreit

Appenweier, Urloffen (ots)

Ein schon länger bestehender Zwiespalt zwischen zwei Nachbarn in einer Asylunterkunft ist am Donnerstagabend wieder aufgekeimt und schaukelte sich derart hoch, dass mehrere Streifenbesatzung gegen 21 Uhr ausrücken mussten. Nach gegenseitigen Verbalattacken soll der jüngere der beiden Streithähne in seine Wohnung gelaufen und mit einem Messer zurückgekehrt sein. Vor verschlossener Tür soll er gegenüber dem älteren und dessen Familie Drohungen ausgesprochen haben. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schlichtend einschreiten und in der Wohnung des jüngeren ein Messer sicherstellen. Gegen die beiden Kontrahenten wurden Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet und ihnen bei weiteren Eskalationen der Gewahrsam angedroht.

/ti /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren