POL-OG: Baden-Baden - Schöne Dankesworte von zwei Weihnachtsmarktbesuchern - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Herzerwärmende Dankesworte haben am Donnerstag das Polizeirevier Baden-Baden von zwei Weihnachtsmarktbesuchern erreicht. Die beiden Ortsunkundigen konnten sich am Samstag im ganzen Weihnachtsmarktgewimmel partout nicht mehr daran erinnern, wo sie ihren Wagen abgestellt hatten. Stiefsohn und Stiefvater begaben sich letztlich hilfesuchend zum örtlichen Polizeirevier. Über die Art und Weise, wie Ihnen dort begegnet, zugehört und bei der Suche nach dem Auto geholfen wurde, zeigten sie sich in einer an das Polizeirevier gerichteten E-Mail sehr erfreut und dankbar. Das Auto konnte von den beiden Ausflüglern schließlich unbeschadet am vorherigen Abstellort ausfindig gemacht werden.

