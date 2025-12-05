Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Handy auf der A5 vom Autodach gefallen - Polizei hilft - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots)

Zwei Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Offenburg sicherten gerade einen Auffahrunfall unweit der Autobahnausfahrt Offenburg ab, als ein verzweifeltes Ehepaar mit ihrem Pkw angefahren kam und sie um Hilfe bat. Der Mann schilderte hierbei, dass er sein Handy auf dem Autodach abgelegt habe und unbedacht losgefahren sei. Erst als man sich bereits auf der Autobahn befunden und zum Überholen angesetzt habe, sei das Mobilfunkgerät vom Autodach gerutscht, sehr zum Leidwesen der Insassen. Nachdem die Hilfesuchenden ihre unglückliche Situation schilderten, sprachen ihnen die Beamten am Unfallort schnell Hilfe zu. Zunächst wurde das Smartphone geortet, sodass zügig der genaue Liegeplatz auf dem Mittelstreifen der Autobahn ausfindig gemacht werden konnte. Anschließend begaben sich die Polizisten an die Ortungsstelle. Durch kurzes Herunterbremsen des Verkehrs konnte die Stelle abgesucht und das verlorene Smartphone, sehr zur Erleichterung und Dankbarkeit des Ehepaars, schadlos übergeben werden.

/ti /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell