Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Nächtlicher Randalierer findet sich im Notarrest wieder

Forbach (ots)

Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Donnerstag im Bereich des Bahnhofes randaliert und hierbei mehrere Fensterscheiben beschädigt zu haben. Der junge Mann soll hierbei gegen 0:30 Uhr in eine dortige Abstellhalle für Straßenbahnen gelangt sein und mit Hilfe eines aus der Halterung gerissenen Feuerlöschers die Scheiben zu Bruch gebracht haben. Weiterhin soll er auch im Innern einer Straßenbahn Schaden angerichtet haben. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Gaggenau konnten den unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stehenden Störenfried vor Ort vorläufig festnehmen - aufgrund seiner gezeigten Aggressivität wurden ihm die Handschließen angelegt. Sein fortlaufendes renitentes Verhalten hat ihm überdies eine Nacht im Notarrest eingebracht. Der 22-Jährige muss nun nicht nur für die entstandenen Übernachtungskosten aufkommen, sondern sich zudem wegen Sachbeschädigung verantworten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

