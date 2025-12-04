POL-OG: Gernsbach - Sachbeschädigung durch Graffiti
Zeugen gesucht
Gernsbach (ots)
In der Nacht von Montag (27.10.2025) auf Dienstag (28.10.2025) sollen unbekannte Täter die Erläuterungstafeln beim Kriegerdenkmal am Rumpelsteil Gernsbach mit verschiedenen anrüchigen Worten und Zeichen besprüht haben. Der Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07224 / 91628-0 beim Polizeiposten Gernsbach zu melden.
/si
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell