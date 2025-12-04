Achern (ots) - Ein lebensälterer Pkw-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug am Mittwochabend auf dem Renchener Weg aus bisher unbekannten Gründen von Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einer Straßenlaterne auf einem Grünstreifen. Der Senior blieb bei dem Unfall unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. /vo Rückfragen ...

