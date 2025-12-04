Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Unbekannte Täter sollen am Mittwochabend zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr im Lehnbergring in einem Einfamilienhaus eingebrochen sein. Die Einbrecher hätten sich gewaltsam über einen Wintergarten Zutritt zu dem Anwesen verschafft und Schmuck, sowie Bargeld entwendet. Der genaue Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt. Ob es sich um einen oder mehrere Einbrecher handelte, ist bislang ebenfalls nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

