Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Schwarzwald - Einbruch in leerstehendes Firmengebäude

Zeugen gesucht

Lahr/Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag soll es in leerstehende Gebäude einer Firma in der Raiffeisenstraße zu einem Einbruch mit Diebstahl gekommen sein. Die Einbrecher hätten sich durch gewaltsames Aufbrechen eines Rolltors auf der Gebäuderückseite Zugang verschafft. Dort sollen sie diverse Gegenstände entwendet haben. Des Weiteren hätten die unbekannten Täter einen zuvor entwendeten Zigarettenautomaten auf das Gelände gebracht, um ihn unbemerkt zu öffnen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell