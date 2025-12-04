PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruchsdiebstahl
Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Mittwochmittag zwischen 15:15 Uhr und 18:00 Uhr soll es in der Albert-Förderer-Straße zu einem Wohnungseinbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über einen Balkon im Hochparterre Zutritt zum Wohnanwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie das Anwesen durchsucht und Wertgegenstände sowie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet haben. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

