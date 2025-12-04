Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Vereitelter Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Ottersweier (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, sollen unbekannte Täter in der Europastraße versucht haben in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Eine aufmerksame Nachbarin der angrenzenden Haushälfte soll laute Geräusche und das Zerspringen einer Glasscheibe wahrgenommen haben. Die Frau soll sich daraufhin auf den Balkon im ersten Obergeschoss begeben haben, um das Grundstück zu überblicken. Sie habe lautstark auf sich aufmerksam gemacht, konnte jedoch keine Personen mehr erblicken. Die polizeiliche Überprüfung bestätigte Einbruchspuren an einem Fenster. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

