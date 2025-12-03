PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Über Balkon eingestiegen

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr sind am Dienstag zu einem Einbruch in die Albrechtstraße gerufen worden. Nach ersten Feststellungen ist ein bislang Unbekannter zwischen 12:30 Uhr und 20 Uhr über einen Balkon in ein dortiges Haus eingestiegen und hat die Wohnung durchsucht. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugerufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/wo

