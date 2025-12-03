Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Aufmerksame Zeugin bei Unfallflucht

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer auf der Illenauer Straße, bei dem sich der mutmaßliche Verursacher entfernte. Ein 16-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Fahrradschutzstreifen Richtung Achern, als ein Audi A3 ihn überholt habe und ihn dabei mit der Fahrzeugfront erfasste. Während der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte, sei der Autofahrer in Richtung Kreisverkehres Martinstraße weitergefahren. Eine aufmerksame Zeugin soll daraufhin den Unfallflüchtigen verfolgt, und das Kennzeichen notiert haben, bevor sie zurückkehrte und sich um den Radler kümmerte. Durch diese Bemühungen konnte der Audi-Fahrer identifiziert werden, der sich jetzt mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen muss. /ti

