PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Oberachern - Aufmerksame Zeugin bei Unfallflucht

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer auf der Illenauer Straße, bei dem sich der mutmaßliche Verursacher entfernte. Ein 16-jähriger Radfahrer fuhr auf dem Fahrradschutzstreifen Richtung Achern, als ein Audi A3 ihn überholt habe und ihn dabei mit der Fahrzeugfront erfasste. Während der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte, sei der Autofahrer in Richtung Kreisverkehres Martinstraße weitergefahren. Eine aufmerksame Zeugin soll daraufhin den Unfallflüchtigen verfolgt, und das Kennzeichen notiert haben, bevor sie zurückkehrte und sich um den Radler kümmerte. Durch diese Bemühungen konnte der Audi-Fahrer identifiziert werden, der sich jetzt mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen muss. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 09:32

    POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam ein 36-Jähriger gegen 1 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Audi-Lenker wurde auf der Englerstraße einer Kontrolle unterzogen, bei welcher knapp zwei Promille Atemalkohol bei ihm festgestellt wurden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie die Autoschlüssel sichergestellt. Nach einer Blutentnahme sieht er nun einer Anzeige entgegen. /ti ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:23

    POL-OG: Rastatt - Unter Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren

    Rastatt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde gegen 1 Uhr ein 24-Jähriger Mann auf einem E-Scooter auf der Engelstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann über keine gültige Haftpflichtversicherung verfügte. Ein angebrachtes Versicherungskennzeichen stammte noch aus dem vergangenen Jahr. Bei einer Fahrtüchtigkeitsprüfung wurden ihm seine erweiterten Pupillen, ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:17

    POL-OG: Lahr - Eine Fahrt, mehrere Verstöße

    Lahr (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 01:15 Uhr kam es in der Kaiserstraße mit einer Autofahrt gleich zu mehreren Verstößen eines 22-Jährigen. Der VW-Fahrer soll die Kaiserstraße befahren haben, als bei einer Verkehrskontrolle festgestellt wurde, dass er keinen Führerschein hat, sein Fahrzeug nicht zugelassen ist und das angebrachte Kennzeichen nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmte.Den Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren