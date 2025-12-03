POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt
Offenburg (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam ein 36-Jähriger gegen 1 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Audi-Lenker wurde auf der Englerstraße einer Kontrolle unterzogen, bei welcher knapp zwei Promille Atemalkohol bei ihm festgestellt wurden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie die Autoschlüssel sichergestellt. Nach einer Blutentnahme sieht er nun einer Anzeige entgegen. /ti
